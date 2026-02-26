Smiling Friends nach Staffel 3 endet, obwohl Staffeln 4 und 5 bestätigt wurden

Anscheinend wird niemand mehr lächeln. Nach drei Staffeln voller Lacher haben Smiling Friends die Schöpfer Zach Hadel und Michael Cusack angekündigt, dass sie die Serie beenden werden. Dies kommt nach der Bestätigung, dass wir mindestens zwei weitere Staffeln vom Smiling Friends '-Netzwerk Adult Swim bekommen würden.

Hadel und Cusack hatten mehrfach gesagt, dass sie die Serie nur so lange am Laufen halten wollten, wie sie daran interessiert seien. In einem 6-minütigen Video, das in den sozialen Medien von Adult Swim veröffentlicht wurde, wurde bekannt, dass die Serie nach Staffel 3 endet. Es werden zwei weitere Episoden um April herum erscheinen, aber es wurde bestätigt, dass das kein Scherz oder ein Witz ist und dass Smiling Friends wirklich vorbei ist.

Hadel und Cusack sagen, sie seien stolz auf das, was sie mit der Serie erreicht haben, sind aber nach Jahren der Arbeit ausgebrannt. Da sie wie Schöpfer wirken, die lieber eine Serie beenden würden, als sie verschlechtern zu sehen, können wir verstehen, warum Smiling Friends ein vorzeitiges Ende findet.