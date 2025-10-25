Smiling Friends Co-Schöpfer sagt, er könnte sich vorstellen, dass die Serie endet und die Fans sie hassen

Smiling Friends bringt einen regenbogenfarbenen, ADHS lindernden Schlag ins Gesicht und ist seit seinem Debüt auf Adult Swim in aller Munde. Die Kombination aus einem einzigartigen Sinn für Humor mit den Stimmen der Co-Schöpfer Zach Hadel und Michael Cusack, die durch jahrelange YouTube-Arbeit verfeinert wurden, hat schnell ein großes Publikum erobert, aber selbst wenn sich immer mehr Fans auf die Show stürzen, bleibt das Mantra von Hadel und Cusack dasselbe.

"Ich wäre ein verdammter Lügner [wenn ich sagen würde, dass ich nicht auf meine Fans gehört habe]." Hadel erzählte Variety kürzlich in einem Interview. "Sowohl Michael als auch ich kommen von YouTube, also bin ich damit aufgewachsen, meine Sachen roh zu veröffentlichen... Ich habe eine Methode, bei der ich 48 Stunden lang so viel wie möglich über eine Episode lese, bis ich im Grunde jeden Take gesehen habe, den jemand haben kann. Aber wir sind nie, nie, nie in einen Writers Room gegangen und haben gesagt: 'Nun, die Fans haben das gesagt, also sollten wir das machen.' "

"Wir sind irgendwie stur auf eine Art und Weise, bei der wir sagen: 'Nein, wir wissen, was an unserer Show gut ist.' Aber wenn man hin und wieder einen Kommentar liest und er tief einschneidet, ist das meist etwas, dem man unbewusst zustimmt. Es ist also gut, für Feedback zu lesen. Aber oft lesen wir etwas und sagen: 'Nein.' "

Aus beiden Kommentaren geht hervor, dass die Macher nicht nur die Absicht haben, sich an das zu halten, was die Fans wollen. Hadel sagte sogar, dass er damit einverstanden wäre, wenn die Serie an einem Punkt enden würde, an dem er sie liebte, die Fans aber nicht. "Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Serie damit endet, dass wir sie lieben und die Leute sie hassen. Ich sage nicht, dass das passieren wird, aber ich sage nur, dass das für mich in Ordnung wäre. Das finde ich lustig. Das ist besser, als Fanservice zu betreiben. Wir machen alles, was wir lustig finden", sagte er.

Da die Staffeln 4 und 5 von Smiling Friends bestätigt wurden und Staffel 3 derzeit ausgestrahlt wird, bezweifeln wir, dass die Serie in absehbarer Zeit zu Ende gehen wird.