Smile 2 bietet einen wunderbar gruseligen Teaser-Trailer

Der Horror geht in der Fortsetzung von Parker Finns gefeiertem Thriller weiter und vor der Veröffentlichung in diesem Herbst ist jetzt ein erster Teaser-Trailer verfügbar, der sich auf Naomi Scott als Popstar Skye Riley konzentriert. Smile 2 wird am 18. Oktober Premiere haben und Sie können sich den Trailer zusammen mit einer kurzen Zusammenfassung unten ansehen.

Kurz vor einer neuen Welttournee erlebt die globale Pop-Sensation Skye Riley (Naomi Scott) zunehmend erschreckende und unerklärliche Ereignisse. Überwältigt von den eskalierenden Schrecken und dem Druck des Ruhms ist Skye gezwungen, sich ihrer dunklen Vergangenheit zu stellen, um die Kontrolle über ihr Leben wiederzuerlangen, bevor es außer Kontrolle gerät.

Freust du dich auf diese Fortsetzung?