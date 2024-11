HQ

Es brauchte wirklich keine Fortsetzung - Parker Finns bemerkenswerter Low-Budget-Horrorfilm aus dem Jahr 2022, dessen Produktion und Vermarktung bescheidene 17 Millionen Dollar kostete, spielte im Kino 217 Millionen Dollar ein. Smile stand für sich, es endete zufriedenstellend und fühlte sich für mich nicht wie der Beginn einer Serie an, sondern eher wie ein Einzelstück, das überraschend gut funktionierte. Paramount war jedoch nicht dieser Meinung und bestellte schnell eine aufwendigere Fortsetzung.

Während sich der erste Film um die Psychologin Rose und die Art und Weise drehte, wie sie einem besonders mörderischen Dämon gegenüberstand (der seine Opfer so böse zum Lächeln brachte, bevor sie sich das Leben nahmen), geht es im zweiten um Popstar Skye und ihren Promi-Kampf gegen den Ruhm, verrückte Fans, unrealistische Tourpläne, eine Manager-Mutter, die gieriger ist als Dagobert Duck und alles dazwischen. Skye erlitt einen Autounfall, wurde operiert und wurde dabei süchtig nach Schmerzmitteln. Auf der Suche nach mehr Pillen besucht sie ihren Dealer, der leider den lächelnden Dämon des Todes am Hals hat, und ehe die arme Skye sich versieht, ist das Elend auf sie übergesprungen.

Was folgt, ist sowohl ein fader, stumpfsinniger Seitenhieb auf die Schattenseiten der Berühmtheit (ohne Subtilität oder Biss) als auch eine vorhersehbare Geschichte über Entfremdung durch psychische Erkrankungen. Skye sieht den lächelnden Dämon überall, während die um sie herum es natürlich nicht tun, und ihre Begegnungen mit Fans, Führungskräften von Plattenfirmen und anderen Prominenten werden allmählich irrational und aus den Fugen geraten.

Es gibt einen reduzierten Sinn für effektiven Minimalismus in diesem Film, der den visuellen Kern seines Vorgängers bildete, der meiner Meinung nach immer noch sehr gut funktioniert. Es ist kalt. Kalte Farben. Es ist grau oder weiß. Oder schwarz. Die Bildsprache ist schön und es gibt hier einige Jumpscares, die gelungen sind. Ich denke auch, dass Aladdin-Darstellerin Naomi Scott eine glaubwürdige und stilvolle Darstellung der Lady-Gaga-Doppelgängerin Skye Riley abgibt, obwohl sie nie ganz so gut verängstigt und verängstigt spielt wie Kevin Bacons talentierte Tochter Sosie Bacon im ersten Film.

Smile 2 ist nie schlecht, aber auch nie sehr gut. Meistens fühlt es sich so an, als würde es sich nur wiederholen und als gäbe es keine vernünftigeren Ideen mehr als die, die bereits im ersten Film verwendet wurden. Anders als in Smile (2022) bin ich nie erschrocken oder aufgeregt von den Schrecken, sondern sehe sie ziemlich weit im Voraus kommen, weshalb ich ihm eine Fünf gebe, und diese Fünf ist die schwächste.

