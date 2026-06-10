Smartphones sind zumindest laut diesen Studien für sinkende Geburtenraten verantwortlich

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Es besteht kein Zweifel, dass Smartphones unser Leben verändert haben. Aber wie viel von dieser Veränderung war schlecht, und wie viel davon war gut?

Wie von der New York Times und Digital Trends berichtet, sind Smartphones verantwortlich für sinkende Geburtenraten in den USA und in 128 Ländern.

Das ursprüngliche iPhone funktionierte nur im AT&T-Netzwerk, was den Forschern ein natürliches Experiment ermöglichte. Landkreise mit starker AT&T-Abdeckung erhielten frühen Zugang zu Smartphones, während Landkreise ohne diese weitgehend nicht der Fall waren. Beim Vergleich von Fruchtbarkeitsdaten aus diesen beiden Gruppen kamen die Forscher zu dem Schluss, dass der iPhone-Zugang zwischen 2007 und 2011 bis zu der Hälfte des US-Geburtenrückgangs verantwortlich war, mit dem stärksten Effekt in der Altersgruppe 15-24 Jahre.

Und der Grund? Die Forscher weisen auf eine Verschiebung weg von persönlichem Sozialkontakt, besseren Zugang zu Pornografie und ein besseres Bewusstsein für Verhütungs- und Abtreibungsoptionen.

Eine separate Studie betrachtete eine breitere Perspektive. In dieser Studie untersuchten die Forscher Daten der Weltbank aus 128 Ländern und stellten fest, dass die Fruchtbarkeitsraten bei Jugendlichen stark sanken, sobald Smartphones zum Mainstream wurden, unabhängig von Unterschieden in Gesundheitssystemen, Religion oder wirtschaftlichen Bedingungen. In den USA stellten sie fest, dass Landkreise mit schnellerem Breitband und 4G-Abdeckung stärkere Rückgänge bei den Geburtenraten von Jugendlichen verzeichneten.

Aber wie erwartet sind nicht alle überzeugt, trotz der Ergebnisse dieser beiden Studien. Der Ökonom des Baruch College, Theodore Joyce, weist darauf hin, dass die Geburtenraten bei Jugendlichen bereits vor 2007 gesunken sind, und sagt, die Smartphone-Hypothese sei zwar plausibel, bleibe aber unbewiesen.