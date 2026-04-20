Smartphone-Nutzer sind in der Regel sehr markentreu
Neue Umfragedaten deuten darauf hin, dass der Smartphone-Wechsel nicht so häufig vorkommt.
Menschen haben die Angewohnheit, einer Marke treu zu sein, wenn es um Smartphones geht. Laut einer neuen Umfrage von Sell Cell und berichtet von Android Authority liegt die iPhone-Loyalität bei 96,4 % und die Android-Loyalität bei 86,4 %. Die Umfrage wurde mit mehr als 5.000 US-Smartphone-Nutzern durchgeführt.
Dennoch sollte beachtet werden, dass mehr Android-Nutzer (13,6 %) bereit sind, sich zu ändern als Apple-Nutzer (3,6 %). Das liegt wahrscheinlich daran, dass Android-Nutzer von Samsung zu Pixel zu Sony oder einer anderen Marke wechseln und trotzdem Android-Nutzer bleiben können, aber das gilt nicht für iPhone-Besitzer, der Apple durch einen Wechsel hinter sich lassen muss.
Wohin würden die Leute also wechseln, wenn sie ihren nächsten Kauf in Erwägung ziehen? 31,5 % sagten Samsung, 26,8 % iPhone und 21,2 % Google Pixel.