Smartphone-Nutzer sind in der Regel sehr markentreu

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Menschen haben die Angewohnheit, einer Marke treu zu sein, wenn es um Smartphones geht. Laut einer neuen Umfrage von Sell Cell und berichtet von Android Authority liegt die iPhone-Loyalität bei 96,4 % und die Android-Loyalität bei 86,4 %. Die Umfrage wurde mit mehr als 5.000 US-Smartphone-Nutzern durchgeführt.

Dennoch sollte beachtet werden, dass mehr Android-Nutzer (13,6 %) bereit sind, sich zu ändern als Apple-Nutzer (3,6 %). Das liegt wahrscheinlich daran, dass Android-Nutzer von Samsung zu Pixel zu Sony oder einer anderen Marke wechseln und trotzdem Android-Nutzer bleiben können, aber das gilt nicht für iPhone-Besitzer, der Apple durch einen Wechsel hinter sich lassen muss.

Wohin würden die Leute also wechseln, wenn sie ihren nächsten Kauf in Erwägung ziehen? 31,5 % sagten Samsung, 26,8 % iPhone und 21,2 % Google Pixel.