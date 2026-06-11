Smartglasses sind die neue trendige Methode, um bei Schulprüfungen zu schummeln

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Schüler schummeln schon seit Ewigkeiten bei Prüfungen, und jetzt gibt ihnen die Technologie neue Werkzeuge dafür. Wie von Android Police berichtet, sind Smartglasses die neueste Methode, um bei Prüfungen zu betrügen.

Ein Fall, der derzeit Schlagzeilen macht, stammt aus Südkorea, nur wenige Wochen nachdem die Ray-Ban Meta Smartglasses in der Region eingeführt wurden. Zwei Schüler wurden mit Smartbrillen mit KI-Funktionen erwischt, nachdem sie die Test of English for International Communication (TOEIC)-Prüfung abgelegt hatten. Die Studierenden, die beim Betrug erwischt wurden, haben ihre Prüfungsergebnisse für ungültig erklärt und sie wurden für vier Jahre von der TOEIC-Prüfung ausgeschlossen.

Es ist nicht klar, wie die Smartglasses während der Untersuchung verwendet wurden, aber es wird vermutet, dass die Kamera und entweder ein In-Lens-Display oder eingebaute Lautsprecher zusammen mit der KI-Funktion verwendet wurden, um Übersetzungen und Antworten auf Fragen zu ermöglichen.

Auf der anderen Seite der Welt, in den USA, hat das College Board ab März 2026 das Tragen von Smartglasses bei SAT-Tests (College Admissions Test) verboten. Und im Vereinigten Königreich wurden Smartglasses als Möglichkeit hervorgehoben, wie Schüler bei Prüfungen schummeln können.