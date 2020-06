Smart Delivery: Diese Xbox-One-Games zockt ihr auf Xbox Series X

In der nächsten Generation möchte Microsoft Sony nicht länger hinterherrennen, denn sie haben eine andere Vorstellung des Konsolengeschäfts entwickelt. Der Hersteller sieht vor, dass Nutzer Spiele nur noch einmal kaufen müssen, um sie auch in Zukunft auf einer Plattform des Unternehmens zu spielen. Wer also ein Spiel für die Xbox One kauft, soll es problemlos auch auf der kommenden Xbox Series X spielen können - dieses Prinzip nennen sie "Smart Delivery".

Auf diese Weise müssen Nutzer die Spiele nicht mehr mehrmals kaufen, was gut zum Abwärtskompatibilitätsangebot der Xbox Series X passt (Games und Peripheriegeräte der Xbox One sollen auch auf der nächsten Hardware unterstützt werden). Microsoft treibt diese Vision weiter voran und hat diese Woche noch einmal ausführlicher über das Konzept gesprochen.

Dabei betonen sie immer wieder, dass Spieler die beste Version eines beliebigen Titels auf eben der Microsoft-Plattform erhalten, auf der sie aktuell spielen wollen. Das bedeutet im Grunde nur, dass ihr mit technischen Verbesserungen rechnen könnt, wenn ihr alte Spiele auf der neuen Hardware zockt. Microsoft hat zudem eine Übersicht mit all den Titeln erarbeitet, die bislang für Smart Delivery bestätigt wurden:



Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin's Creed Valhalla

Destiny 2

Dirt 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

Microsoft weist mit Nachdruck darauf hin, dass Spiele von technischen Updates profitieren, wenn ihr sie auf der nächsten Hardware-Generation spielt. Obwohl die Konsole einiges davon offenbar selbstständig und automatisch hinbekommen soll, werden dedizierte Performance-Updates durch die Entwickler versprochen (was natürlich einige Zeit dauert, weshalb diese Änderungen nicht alle bereits zum Verkaufsstart der Xbox Series X verfügbar sein werden). All diese Arbeit erhalten die Spieler kostenlos dafür, dass sie die Games kaufen. Es ist eine verbraucherfreundliche Art der Geschäftsabwicklung, die wir gutheißen.

You're watching Werben

Quelle: Twitter.