Smart arbeitet an einem neuen zweisitzigen vollelektrischen Stadtauto

Smart Autos versuchten einst, das Leben in der Stadt zu revolutionieren, indem sie ein kleines Modell boten, das problemlos durch enge Straßen der Stadt navigieren konnte und gleichzeitig effizient und kostengünstig war. Es gibt zwar viele Smart Autos auf der Straße, aber es ist schon eine Weile her, dass ein neues Modell sein Debüt feierte, aber das wird sich in Zukunft ändern.

Smart hat bekannt gegeben, dass es an einem brandneuen City-Zweisitzer arbeitet, bei dem es sich tatsächlich um ein vollelektrisches Modell handeln wird. Es wird als Smart #2 bekannt sein und versuchen, das ultrakompakte Segment des Unternehmens voranzutreiben, indem es "achtsame Technologielösungen kombiniert und gleichzeitig die Kernqualitäten des ursprünglichen smart fortwo-Symbols weiterentwickelt".

Dirk Adelmann, CEO von Smart Europe, erklärte zu dieser Ankündigung: "Der smart #2 wird eine neue Ära der individuellen urbanen Automobilität prägen, insbesondere in klassischen Smart Cities wie Rom oder Paris. Die Entscheidung kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn wir profitieren von den jeweiligen Stärken unserer Hauptaktionäre Mercedes-Benz und Geely und erfahren neben der erfolgreichen Markteinführung des smart #5 einen starken Rückhalt durch neue Investoren. Der neue smart #2 wird eine einzigartige, aber authentische Ergänzung unseres vollelektrischen Produktportfolios von smart in Europa werden."

Der Smart #2 ist für eine Premiere Ende 2026 geplant und wird in China produziert, wobei sich das Modell derzeit in der letzten Design- und Entwicklungsphase befindet. Dieses Fahrzeug wird auch ein neues Kapitel für das Unternehmen einläuten, das "die Ikone der urbanen Mobilität zurückbringen will".

