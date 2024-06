Sly Cooper-Spiel wird Sonys größter PS Plus Premium-Klassiker

Als Teil des neuen PlayStation Plus Premium-Katalogs für diesen Monat ist Sly Cooper mit einer Portierung des klassischen PS2-Spiels Sly Cooper and the Thievus Raccoonus auf die PS5 gesprungen. Das Stealth-Action-Spiel ist das bisher größte klassische Debüt auf dem Abonnementdienst.

Laut TrueTrophies hat das Spiel bei seinem Debüt 2,5 % besser abgeschnitten als The Legend of Dragoon, der bisherige Rekordhalter. Es ist auch das achtbeste Spiel auf PlayStation Plus des Jahres 2024.

Dies beweist, wenn überhaupt, dass die Fans immer noch eine große Liebe für die klassischen Sly Cooper-Spiele haben. Mit etwas Glück könnten diese Zahlen Sony zeigen, dass es einen Gewinn bringt, wenn wir unseren Lieblings-Diebesbären zurückgeben, aber wir müssen sehen, ob etwas dabei herauskommt.