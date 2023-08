Sloyd über KI, die 3D-Künstlern die Jobs stiehlt: "Ich denke, es ist eher so, als würde man den Menschen ermöglichen, mehr zu tun"

HQ

War künstliche Intelligenz bereits das wichtigste Tech-Thema des Jahres 2023, so ist sie nach dem anhaltenden Streik der SAG-AFTRA in Hollywood noch stärker ins Rampenlicht gerückt. Vor diesem Hintergrund haben wir zusammen mit den kürzlich aufgrund von KI-Missbrauch verbotenen Spielen auf Steam mit Andreas Edesberg von Sloyd AI im Gamelab Barcelona gesprochen.

"Ich habe das Gefühl, dass es wirklich mit ChatGPT war und dass das es wirklich in den Mainstream aller gebracht hat, war wie, oh, OK", sagt der norwegische CEO über das Trendthema im Video unten. "Ich meine, KI gibt es schon lange. Aber jetzt konnten wir wirklich sehen, wie es verwendet wird und die nächste Phase der einfachen Aufforderung, um etwas zu bekommen".

Sloyd AI ist ein doppelseitiges Tool für Entwickler und Spieler zum Generieren von 3D-Objekten. So erklärt Edesberg, was sie anbieten:

"Die Erstellung von 3D ist extrem manuell. Es ist sehr, sehr zeitaufwändig. Es kann eine Menge Spaß machen, aber es kann auch einfach nur anstrengend sein. Und es gibt viele Leute, die immer wieder die gleichen Dinge machen. Und ich meine, unsere Kernthese ist, dass jeder weiß, wie ein Stuhl aussieht. Jeder weiß, wie eine Waffe aussieht, dass die Kreativität, die in ihr steckt, darin besteht, sie anzupassen. Das ist es, was wir unseren Nutzern geben. Wir geben ihnen die Basisart des Objekts, die Vorlage, und sie können sie anpassen. Aber ein Teil unseres Hauptunterscheidungsmerkmals ist auch, dass es so schnell ist, dass wir generatives 3D in den Spielen selbst generieren können. Während das Spiel läuft, können sogar die Spieler selbst etwas erstellen und auf nutzergenerierte Inhalte und solche Dinge übertragen.""Wir haben die Web-App und die Web-App ist so etwas wie ein einfach zu bedienender Customizing-Export. Und das sind OBJs, GLBs. Sie können sie auf jede Plattform bringen, nicht einmal auf Spiel-Engines, aber auch wie auf andere Plattformen zum SDK für die Erstellung im Spiel, zur Laufzeit und zur Echtzeitgenerierung. Heute ist ein Unity SDK und wir arbeiten an den offenen APIs, um Unreal und auch alle anderen Engines zu unterstützen."

Sehen Sie sich das vollständige Interview an, um mehr über das Füttern des Modells zu erfahren, wie es auf einer technischeren Ebene "als anpassbare Legosteine" funktioniert, oder über die knifflige Angelegenheit des Schabens und der Urheberrechtsverletzung. So sieht Edesberg jedoch die typischen "KI wird dir den Job stehlen"-Behauptungen:

"Ich denke, es geht eher darum, den Menschen zu ermöglichen, mehr zu tun. Und wir könnten sehen, dass die größeren Unternehmen von kleineren Teams mit Tools herausgefordert werden, mit denen Sie mehr tun können. Man könnte als kleines Team plötzlich die großen AAAs herausfordern und ebenso große Welten erschaffen. Also, ja, Sie haben vielleicht ein Problem mit zu großen Teams und den großen Unternehmen, aber die Leute werden hoffentlich ein riesiges Potenzial in ihrer eigenen Art von Bemühungen sehen. Offensichtlich werden wir einen viel härteren Wettbewerb und mehr Spiele sehen. Aber ich meine, ich weiß nicht, als Gamer bin ich einfach aufgeregt, mehr große Spiele mit immersiven Erlebnissen zu sehen, mit mehr Dingen, die man erkunden und tun kann."

