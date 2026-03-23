Sloweniens Liberale setzen sich bei einem hauch knappen Wahlsieg gegen die Populisten durch

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Robert Golob und seine liberale Freiheitsbewegung haben die slowenischen Parlamentswahlen knapp gewonnen und den populistischen Block unter der Führung von Janez Janša in einer hart umkämpften Wahl besiegt, so die neuesten Ergebnisse.

Golobs Partei erreichte 28,6 % der Stimmen (29 Sitze), knapp vor Janšas Slowenischer Demokratischer Partei mit 28 % (28 Sitze) im 90-köpfigen Parlament. Trotz des Sieges markiert das Ergebnis einen deutlichen Rückgang gegenüber Golobs bisheriger Mehrheit im Jahr 2022.

Das Ergebnis lässt Slowenien ohne klare Regierungsmehrheit, was bedeutet, dass die nächste Regierung von komplexen Koalitionsverhandlungen zwischen mehreren kleineren Parteien abhängen wird.

Robert Golob // Shutterstock

Golob stellte die Wahl als eine Wahl zwischen liberal-demokratischen Werten und dem, was er als "illiberale" Politik bezeichnete, in Verbindung mit Führern wie Viktor Orbán, einem engen Verbündeten Janšas, dargestellt. Ein Sieg von Janša hätte einen wachsenden Block nationalistischer Regierungen innerhalb der EU gestärkt.

Der Wahlkampf wurde von Vorwürfen ausländischer Einmischung und Spionage überschattet. Die slowenischen Behörden behaupteten Verbindungen zu Black Cube, einer israelischen Firma, die der Überwachung und Einflussnahme beschuldigt wird. Janša räumte Kontakte zu Personen ein, die mit der Kanzlei verbunden waren, bestritt jedoch jegliches Fehlverhalten.

Golob hat Ursula von der Leyen aufgefordert, das zu untersuchen, was er als eine "hybride Bedrohung" für die Europäische Union bezeichnete, und hebt hervorgehoben, wie sich der politische Streit über die Grenzen Sloweniens hinaus ausgeweitet hat.