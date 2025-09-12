Slowenien signalisiert möglichen Rückzug aus dem Eurovision Song Contest 2026 wegen Israel-Teilnahme

HQ

Hier in Spanien haben wir die Nachricht erhalten, dass unser Land möglicherweise nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen wird, wenn Israel es tut. Nun könnte Slowenien auch den Eurovision Song Contest im nächsten Jahr auslassen, wenn Israel teilnehmen darf. RTVSLO, der nationale Sender des Landes, hat der Europäischen Rundfunkunion mitgeteilt, dass er unter den derzeitigen Umständen nicht teilnehmen kann. Der Schritt erfolgt inmitten wachsender Besorgnis in ganz Europa über die humanitäre Krise in Gaza und die Einschränkungen des Zugangs zu den Medien. Auch andere europäische Sender haben Bedenken geäußert, einige erwägen einen Rückzug, falls Israel antritt. Was denken Sie über die Situation?