Slow Horses wird für eine sechste Staffel zurückkehren

Nach dem Abschluss der vierten Staffel von Slow Horses wurden wir mit einem Trailer für die fünfte Staffel überrascht. Auch wenn dies übertrieben wirken könnte, ist es zu einem Markenzeichen der Serie geworden, die oft mit einem Ausblick auf die nächste Staffel endet. Zum Glück scheint sich diese Tradition mit der fünften Staffel fortzusetzen, denn Apple TV+ hat offiziell bestätigt, dass Slow Horses auch für eine sechste Staffel grünes Licht bekommen hat.

Wenn man bedenkt, dass Apple es sich zur Gewohnheit gemacht hat, jedes Jahr eine Staffel der Serie zu veröffentlichen, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass Staffel 5 irgendwann im Jahr 2025 erscheinen wird und Staffel 6 für 2026 geplant ist. Was die Zukunft betrifft, so gibt es noch eine Reihe von Mick Herrons Büchern, die adaptiert werden müssen, so dass wir, wenn die Serie nicht von einer der größten Klippen in Bezug auf Qualität und Interesse fällt, wahrscheinlich irgendwann nach der Ankunft von Staffel 5 im nächsten Jahr mit Neuigkeiten über eine Fortsetzung von Staffel 7 rechnen können.

Sind Sie froh zu hören, dass Slow Horses in absehbarer Zeit nirgendwo hingehen wird?