Slow Horses Schöpfer dementiert Gerüchte über eine Prequel-Serie

Es ist einer der größten Segen des Lebens, dass Apple TV+ derjenige war, der die Slough House -Reihe von Spionageromanen von Mick Herron adaptiert hat, denn mit der Leitung des qualitätsorientierten Streamers, einem ausreichend großen Budget, das den Aufbau einer talentierten Besetzung und Crew ermöglicht, und einem Engagement für die Zukunft sind wir jetzt vier Staffeln tief in einer der oft besten Serien im Fernsehen, Periode.

In naher Zukunft wird eine fünfte Staffel von Slow Horses veröffentlicht, eine Staffel, die bereits gedreht wurde (sehen Sie sich den Trailer hier an), aber trotz einer Schiffsladung von Episoden, die bereits in freier Wildbahn sind, tappen wir immer noch ziemlich im Dunkeln über Gary Oldmans Hauptfigur des schmuddeligen, aber brillanten Jackson Lamb. Bei einemSlow Horses solchen Erfolg haben sich viele gefragt, ob es Zeit für eine Prequel-Serie ist, um viele dieser Geheimnisse zu zerstreuen, aber zum Glück sehen Autor Herron und Showrunner Will Smith dies nicht in der Zukunft.

Im Gespräch mit TheWrap sprach Smith über eine Prequel-Serie und darüber, dass die Fans wahrscheinlich nicht nach etwas Ähnlichem suchen:

"Ich glaube nicht, dass die Leute das wollen. Am Anfang haben Mick und ich darüber Witze gemacht, und er war ziemlich vehement dagegen. Und zwar genau aus den Gründen, die Sie sagen: Es ist die Faszination am Lamm.

"Es gibt Parallelen zu anderen Hauptfiguren in Fiktion, Film und Fernsehen, wo sie in den Hintergrund getreten sind und etwas von ihrer Magie verloren gehen. Du denkst: "Ich will die Erklärung nicht wirklich, weil ich das Mysterium und das Rätsel sehr mag. Ich mag das Nicht-Wissen." Und es verliert etwas, um es zu erklären.

"Aber dann hat Mick ein brillantes Buch mit dem Titel "The Secret Hours" geschrieben, in dem er mit Lamb und Molly ins Berlin der Nachkriegszeit zurückkehrt. Es ist ein fantastisches Buch, da es zwischen den beiden Zeitlinien hin- und hergeht. Und er bringt etwas Slow Horses auf eine wirklich lustige, tangentiale Art und Weise ein. Das könnte also eine wirklich interessante Aufgabe werden. Es ist nicht wirklich ein junges Lamm, aber er ist immer noch die Essenz von Lamb.

"Aber, wie du sagst, es ist knifflig. Du willst nicht die Magie dessen verderben, was zum Teufel mit ihm passiert ist. Du fragst dich einfach: "Was hat dich so gemacht, Lamb?" Das ist die Frage, die sich jeder stellt. Und ja, wäre es das Falsche, das zu beantworten?"

Obwohl dieses Prequel anscheinend nicht stattfinden wird, haben TheWrap gefragt, wie sie vorgehen würden, um einen jungen Lamb zu präsentieren und ob sie die De-Aging-Technologie bei Oldman einsetzen würden.

"Ich glaube nicht, dass man einen anderen Schauspieler besetzen könnte. Du kannst es einfach nicht. Gary ist Lamb, das war's. Ich spreche hier völlig aus der Reihe, es ist nichts, was passiert.

"Aber ja, ich denke, Gary ist einfach so ein überragender Schauspieler. Ich würde gerne sehen, wie Gary mit der Herausforderung umgegangen ist, ein gealtertes Lamm zu spielen, und hoffentlich ist die Technologie vorhanden, die es ihm ermöglicht, und wie er das körperlich angehen und wie er denken würde. Ich würde das gerne hören oder erforschen, aber es ist nichts, was tatsächlich passiert."

Stimmst du dem zu oder würdest du gerne eine Slow Horses Prequel-Serie sehen?