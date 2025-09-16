Slow Horses: Saison 5

HQ

Es gibt nicht viele moderne Fernsehserien, die ich wirklich als ein Muss betrachte. Von den wenigen, die es gibt, laufen sie in der Regel noch nicht seit vielen Staffeln, was bedeutet, dass es etwas seltsam ist, Arcane oder Andor zu suggerieren, da sie für zwei Chargen von Episoden großartig waren. Auf Apple TV+ ist die Slow Horses -Serie bereits seit vier Staffeln großartig, vier Staffeln, die ein Jahr nach dem anderen debütiert haben, und jetzt ist es Zeit für eine fünfte. Ist Staffel 5 also ein Muss im Fernsehen?

Einfach ausgedrückt, ja.Slow Horses Die fünfte Episodenrunde ist ein weiteres Beispiel für Fernsehen vom Feinsten. Es ist kompliziert und clever zusammengestellt, fesselnd und spannend, verschwendet nie Ihre Zeit oder nimmt Ihre Investition als selbstverständlich hin, hat Wendungen, die überraschen werden, und auch den charakteristischen messerscharfen Witz. Es ist Slow Horses, wie man es erwarten würde, aber noch raffinierter und unterhaltsamer und spiegelt den Trend wider, den die Serie bis zu diesem Punkt erlebt hat, bei dem jede Staffel es irgendwie schafft, die letzte zu übertreffen.

Diese Staffel unterscheidet sich ein wenig von der vorhergehenden, da sie zu dem zurückkehrt, was wir an der Serie kennen und lieben. Es geht nicht um lange verschollene Familienmitglieder, die eigentlich unglaublich gefährliche Terroristen sind, es ist Spionage und das Tauziehen von Räubern und Gendarmen, das einen ständig in Atem hält. Wer ist hier der wahre Drahtzieher, was sind die wahren Motive, wie wird sich die Situation noch verschlimmern, können sich der MI5 und die Slow Horses durchsetzen...? Jede Episode füttert dich ein bisschen mehr und lässt dich alles im Unklaren lassen, bis zum großen Crescendo in den letzten Episoden, bei dem alle Teile an ihren Platz fallen. Es ist ein erstaunliches Puzzle, das einmal mehr zeigt, dass dies vielleicht die durchweg am besten geschriebene Fernsehserie auf Apple TV+ ist, die es derzeit gibt.

Während ihr also eine Geschichte und einen Plot erwarten könnt, die den hohen Standards der vergangenen Staffeln wieder gerecht werden und diese sogar übertreffen, könnt ihr auch eine weitere Reihe großartiger Darbietungen erwarten, mit dem immer erstaunlichen Gary Oldman an der Spitze. Ehrlich gesagt, könnte Jackson Lamb Oldmans bisher bester Charakter sein, und das will viel heißen, und in dieser Staffel bekommen wir einen weiteren Vorgeschmack darauf, warum das der Fall sein könnte, in aufschlussreichen Anspielungen auf die Vergangenheit des Charakters, die Oldman mit einer solchen Intensität und Detailgenauigkeit liefert, dass man das Gefühl hat, diese Momente in Lamb ́s Schuhen erlebt zu haben. Dieser Charakter ist nach wie vor einer der faszinierendsten auf der Leinwand, weil er ehrlich gesagt ein schrecklicher Mensch ist, und doch würde man wie der Slow Horses nicht zögern, für ihn zu den Toren der Hölle und zurück zu reiten, und das liegt zum großen Teil an Oldmans erstklassiger Leistung.

Ansonsten lässt diese Staffel, wie es in der Vergangenheit bei Slow Horses thematisiert ist, einige der Nebencharaktere am hellsten glänzen, wobei Aimee-Ffion Edwards' Shirley und Tom Brookes Coe zu faszinierend tiefgründigen Persönlichkeiten werden. Jack Lowdens River ist natürlich immer noch entscheidend, ebenso wie Kristin Scott Thomas als Diana und Christopher Chungs Roddy, aber diese beiden Personen, die sich in der Vergangenheit etwas mehr übersehen gefühlt haben, bekommen die Chance, sich zu entfalten, und sie stehlen gelegentlich das Rampenlicht.

Aber der Punkt ist, dass das Niveau der Exzellenz und Qualität, das Sie von Slow Horses in den vier vorangegangenen Saisons erwartet haben, hier fortgesetzt wird. Es ist hervorragendes und mühelos unterhaltsames Fernsehen, das unabhängig von der Art des Fernsehens, das Sie konsumieren, enorm unterhaltsam ist, und einfach ausgedrückt, wirklich unübersehbares Fernsehen. Bravo, Slow Horses, du bist weiterhin der Star in der funkelnden Fernsehkrone, die Apple TV+ trägt.