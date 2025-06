Slow Horses kehrt im September zu Apple TV+ zurück

HQ

Apple weiß, dass es mit Slow Horses Licht in einer Flasche eingefangen hat, da sich die Dramaserie weiterhin als eine der am besten aufgenommenen und beliebtesten des Streamers erweist. Obwohl es erst 2022 losgeht, gab es bereits vier Saisons, und bald wird auch eine fünfte erscheinen.

Wie der Streaming-Dienst bestätigt hat, können wir davon ausgehen, dass Slow Horses: Staffel 5 am 24. September mit einer Premiere in zwei Episoden startet. Danach werden die verbleibenden vier Episoden der Staffel wöchentlich ausgestrahlt, bis sie am 22. Oktober endet.

In Bezug auf das, was die nächste Staffel enthüllen wird, erfahren wir: "Jeder ist misstrauisch, wenn der ansässige Tech-Nerd Roddy Ho eine glamouröse neue Freundin hat. Als sich eine Reihe von immer bizarreren Ereignissen in der ganzen Stadt ereignet, liegt es an der Slow Horses, herauszufinden, wie alles miteinander verbunden ist. Schließlich weiß Lamb, dass in der Welt der Spionage immer die Londoner Regeln gelten – bedecke deinen Rücken."

Apple TV+ hat bereits bestätigt, dass Slow Horses auch für eine sechste Staffel zurückkehren wird, daher wäre es vernünftig zu erwarten, dass Staffel 5 mit einem Trailer für Staffel 6 endet, wie es bei jeder Staffel der Serie zuvor der Fall war.