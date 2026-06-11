Slow Horses kehrt im September für die sechste Staffel zu Apple TV zurück

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Apple TV scheint zu wissen, dass es mit der von Gary Oldman geführten Dramaserie Slow Horses erfolgreich war, denn die Serie erweist sich kontinuierlich als eines der größten und beliebtesten Projekte auf dem Streaming-Server und auch als eines der meistgelobten. Deshalb war es nicht allzu überraschend, als im Juli letzten Jahres bestätigt wurde, dass Slow Horses für eine sechste Staffel zurückkehren würde und auch eine siebte genehmigt wurde.

Apropos Ersteres: Apple TV hat nun das feste Premierendatum für Slow Horses: Staffel 6 bekannt gegeben, wobei die nächste Episodenserie bereits am 16. September auf der Streaming-Plattform erscheinen wird.

Der erste Trailer für diese Staffel wurde tatsächlich letztes Jahr nach dem Abspann der fünften Staffel geteilt, was bedeutet, dass wir ungefähr wissen, was uns erwartet. Es bietet eine Erzählung, die auf den sechsten und siebten Büchern des Autors Mick Herron basiert, bekannt als Joe Country und Slough House, und wird erneut aus sechs wöchentlichen Episoden bestehen, wobei das Finale für den 21. Oktober geplant ist.

Freuen Sie sich auf die Rückkehr von Slow Horses ?