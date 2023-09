Slow Horses kehrt im Dezember zurück

Apple TV+ hat verraten, dass wir uns später in diesem Jahr auf weitere Episoden seiner Spionage-Dramaserie Slow Horses freuen können. Obwohl im letzten Jahr sowohl die erste als auch die zweite Staffel debütierten, hat der Streamer bereits die dritte Staffel gefilmt und vorbereitet, die rechtzeitig zur Weihnachtszeit auf der Plattform erscheinen soll.

Slow Horses Staffel 3 wird am 1. Dezember 2023 mit dem Streaming beginnen. Es wird gesagt, dass die Serie mit einer Premiere mit zwei Episoden beginnen und dann zu wöchentlichen neuen Folgen zurückkehren wird, was bedeutet, dass die Staffel wahrscheinlich zu Beginn des neuen Jahres enden wird.

In der Inhaltsangabe für die neue Staffel heißt es: "Eine romantische Liaison in Istanbul droht, ein vergrabenes MI5-Geheimnis in London aufzudecken. Als Jackson Lamb und sein Team von Außenseitern in den Kampf hineingezogen werden, finden sie sich in einer Verschwörung wieder, die nicht nur die Zukunft von Slough House, sondern auch die des MI5 selbst bedroht."

Während wir noch keinen Trailer für Staffel 3 von Slow Horses bekommen haben, wurden einige neue Bilder geteilt, die Sie unten finden können.