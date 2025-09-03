Slough House wird in der fünften Staffel von Slow Horses

HQ

Es ist die Zeit des Jahres, in der eine der besten Apple TV+ Renditen zeigt. Ja, Slow Horses ist fast zurück auf dem Streamer, alles für die fünfte Staffel, in der wir Gary Oldman wieder als das ikonische Jackson Lamb sehen und erneut die Aufgabe haben, sich in der Welt der Spionage zurechtzufinden.

Apple TV+

Das nächste Kapitel der Geschichte beginnt am 24. September und wird sehen, was passiert, wenn der MI5 ein Leck vermutet, das von Slough House ausgeht, was dazu führt, dass die Basis und ihre dysfunktionalen Agenten am Boden bleiben und daran gehindert werden, das zu tun, was sie am besten können. Doch schon bald darauf gerät der MI5 ins Fadenkreuz und wird ins Visier genommen, was die Slow Horses dazu veranlasst, wieder in Aktion zu treten und den Geheimdienst erneut zu retten.

Das alles wird im Trailer für die kommenden Episoden angeteasert, der erst kürzlich veröffentlicht wurde. Schaut es euch unten an und eine kurze Erinnerung: Während dies die fünfte Staffel von Slow Horses ist, sind eine sechste und eine siebte auf dem Weg, wenn auch mit einem neuen Showrunner...