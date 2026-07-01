Slitherine hat die Rechte an Blood Bowl von Nacon erworben, neues Spiel, das diesen Monat vorgestellt wird

HQ

Nacon befindet sich schon seit einiger Zeit in sehr schwierigen Gewässern, da der französische Publisher kürzlich Insolvenz anmeldete, was viele fragen lässt, wie sich dies auf seine Entwickler und geplanten Projekte auswirken würde. Kurz darauf wurde der Entwickler Spiders eingestellt, und nun sieht es so aus, als würden Bestrebungen laufen, einige seiner wichtigsten IPs zu verkaufen.

In einer Pressemitteilung wird bekannt, dass Slitherine die Lizenz- und Veröffentlichungsrechte sowie sogar den gesamten Backkatalog für das Blood Bowl-Franchise erworben hat. Die Serie ist eine American-Football-ähnliche Variante des Warhammer-Universums, in der wir Orks und andere Fraktionen aus dem mittelalterlichen Teil von Warhammer sehen, die in intensiven und gewalttätigen Kämpfen um (Mut) und Ruhm kämpfen.

In der Ankündigung verspricht Slitherine, weiterhin "eng zusammenzuarbeiten" mit dem Entwickler Cyanide Studio, was bedeutet, dass das Team hinter den bestehenden Blood Bowl-Spielen auch zukünftige Iterationen entwickeln wird, nur dass nun ein neuer Publisher den Titel finanziert und vertreibt.

Dies geschieht, während Slitherine sein Spektrum an Warhammer-Projekten und -Titeln, insbesondere in den Bereichen Strategie und Taktik, weiterentwickeln und erweitern möchte. Uns wurde mitgeteilt, dass Informationen zum nächsten Blood Bowl-Titel später in diesem Monat im Rahmen des Slitherine Next Events bekannt gegeben werden, das am 22. Juli um 17:00 BST/18:00 MESZ stattfindet.