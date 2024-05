Slipknot kooperiert mit Atlus, um Shin Megami Tensei V: Vengeance zu fördern

HQ

Wenn du Atlus JRPGs magst und Alternative Metal hörst, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass einige der Maskendesigns, die von den Musikern der US-Band getragen werden, sehr wohl als Dämonen durchgehen könnten, die in der Shin Megami Tensei-Serie vorkommen.

Wenn Sie nicht an dieses kuriose Crossover gedacht haben, werden Sie wahrscheinlich erstaunt sein. Atlus hat eine Zusammenarbeit mit Slipknot in der Werbekampagne für Shin Megami Tensei V: Vengeance angekündigt, die am 14. Juni auf allen Plattformen erscheint. Im folgenden Video sehen Sie Jim Ojala von Ojala Productions, den Schöpfern vieler Slipknot-Masken, wie er drei Masken herstellt, die von den Dämonen im Spiel inspiriert sind. Er erklärt auch den Designprozess, während er und sein Team die Masken basierend auf den Dämonen Gurulu, Daemon und Loup-garou entwerfen.

Wirst du Shin Megami Tensei V: Vengeance spielen? Wenn ja, verpassen Sie nicht all die neuen Funktionen, die wir bereits in unserer Vorschau gesehen und getestet haben.