Slime Rancher 2's Song of the Sabers Update ist da

Slime Rancher 2 hat sein erstes großes Update mit dem Titel 'Song of the Sabers' erhalten, und es gibt viele zusätzliche Inhalte, in die sich Fans des Franchise vertiefen können.

Das zentrale Feature des Updates ist ein neuer Ort - Powderfall Bluffs - zu dem die Spieler den Eingang entdecken müssen (wir hören, dass er irgendwo in Ember Valley ist). Sobald sie erfolgreich sind, werden die Viehzüchter in eine Welt aus prähistorischen Schleimen und Schnee transportiert, in der es viel zu erkunden und zu sammeln gibt.

Powderfall Bluffs führt Saber Slimes und Saber Gordos ein, die Spieler fangen können, sowie eine neue Art von seltenem Schleim, den Spieler selbst entdecken müssen. Zusätzlich bringt die Insel eine neue Nahrungsquelle mit - Thundercluck Chickens und Thundercluck Chickadoos.

Die Gletscherinsel beherbergt auch eine Reihe von "Polarlichtanomalien", die erst nach Einbruch der Dunkelheit auftreten, und um das Beste aus ihrer Inselerkundung herauszuholen, müssen die Spieler sie vor Sonnenaufgang aufsuchen.

Darüber hinaus ist die Insel voller neuer Ressourcen, die Spieler farmen können, und bringt neues Dekor, neue Technologie und Upgrades sowie Updates für einige alte Technologien sowie einige Fehlerbehebungen.

In der Zukunft des Spiels hat das Team von Monomi Park angeteasert, dass Beatrix' Reise zum Grey Labyrinth führen könnte; vielleicht der Ort, an dem die Geheimnisse von Rainbow Island liegen.