Slime Rancher 2 stellt bereits Verkaufsrekorde für Monomi Park auf

HQ

Slime Rancher 2 debütierte erst gestern als Early-Access-Titel, als das Spiel auf

PC- und Xbox-Konsolen und sogar als Game Pass-Day-One-Release. Und obwohl dies der Fall ist, sieht es so aus, als ob der entzückende Titel einen sehr guten Start hat, da der CEO von Entwickler Monomi Park, Nick Popovich, auf Twitter über den erfolgreichen Start gesprochen hat.

"Die letzte Stunde hat unseren besten Verkaufstag aller Zeiten im Monomi Park um eine buchstäbliche Größenordnung geschlagen", sagte Popovich.

Um mit diesem Thema fortzufahren, fügte Popovich hinzu: "Ich hatte einen Wunschtraum in meinem Kopf, dass wir in den ersten 24 Stunden 100.000 Exemplare von Slime Rancher 2 verkaufen könnten, wenn sich die Sterne ausrichten. Und das haben wir in weniger als 6 Stunden geschafft. Keine Ahnung, wohin dieser verrückte Zug fährt, aber so dankbar, eine Chance zu haben, ihn zu fahren. Vielen Dank euch allen."

Wir arbeiten derzeit an unserem Test von Slime Rancher 2, aber Sie können bereits heute auf den oben genannten Plattformen einsteigen und das Spiel für sich selbst spielen.