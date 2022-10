Slime Rancher 2 ist ein absolut entzückender Anfang einer vielversprechenden Fortsetzung

HQ

Im Laufe der Jahre seiner Entwicklung wuchs das ursprüngliche Slime Rancher zu einem ziemlich kompetenten und unterhaltsamen Lebenssimulationsspiel heran. Die bunte Welt, die bis zum Rand mit entzückenden Schleimen gefüllt war, war schwer nicht zu lieben, aber wie bei allem kommt eine Zeit, in der Sie einen Schritt in die Zukunft machen müssen. Mit leistungsfähigerer Hardware, die es Entwicklern ermöglicht, lebendigere und aufregendere Welten zu erschaffen, hat der Schöpfer Monomi Park Slime Rancher für seine Fortsetzung Slime Rancher 2 hinter sich gelassen, einen Nachfolger, der zwar in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist, aber einige willkommene Verbesserungen aufweist.

Und bevor ich darauf eingehe, warum diese Fortsetzung besser ist als das Original, lohnt es sich, klarzustellen, dass Slime Rancher 2 immer noch ein Early Access / Game Preview-Titel ist, was bedeutet, dass es nicht so voll ist wie Slime Rancher am Ende seines Entwicklungszyklus. Die Kernmechanik ist auch sehr vertraut und manchmal spielt es sich nicht gerade so, als hätte sich viel geändert, aber der neue Ort, die neuen Schleimtypen und die verschiedenen anderen Goodies und Ziele, die Sie abschließen müssen, sagen alle etwas anderes. Im Wesentlichen, wenn Sie in dieses "Work-in-Progress" gehen und etwas Enormes und massiv anderes erwarten, werden Sie enttäuscht sein. Wenn Sie nach einer charmanten, glücklichen und harmlosen Erfahrung suchen, dann ist dies das perfekte Spiel für Sie.

Slime Rancher 2 ist, wie sein Vorgänger, endlos entzückend. Es ist unglaublich einfach zu erlernen und einzusteigen, mit vereinfachten Steuerungsschemata und intuitivem Fortschritt. Zugegeben, Sie müssen manchmal ein wenig kreativ werden und sogar mit Schleimen experimentieren (was gelegentlich zu Misserfolg oder Chaos führt), um Ihr Goldverdienen zu rationalisieren, Ihr Verständnis der Welt zu verbessern, ein neues Gebiet freizuschalten oder ein neues Gadget zu erstellen. Und was ich damit meine, ist, dass Sie Schleime bewirtschaften und füttern müssen, um mit den Plorts (im Wesentlichen den Exkrementen, die ein Schleim produziert, nachdem er gegessen hat) Geld zu verdienen, um Geld zu verdienen und die Annehmlichkeiten Ihrer Basis verbessern zu können, sei es die Verbesserung von Schleimgehäusen mit höheren Wänden oder automatischen Feedern, oder Verbesserung des Bodens der Ernteflächen, die Sie an Ort und Stelle haben. Es mag einfach erscheinen, aber wenn Sie anfangen, Schleimtypen zu kombinieren und zu sehen, wie sich die Eigenschaften jedes Schleims ändern, wird die Dynamik der grundlegenden Landwirtschaft auf den Kopf gestellt.

Und das ist zusätzlich zu den zu lösenden Umwelträtseln, die eher eine physische Leistung sein könnten, die ein neues Werkzeug erfordert (dh ein Jetpack zu erstellen, um eine Lücke sicher zu überqueren), oder etwas, das mehr mit den Schleimen selbst und Ihrem Wissen über sie zusammenhängt. Es kommt alles auf diesen Punkt zurück, denn das Spiel dreht sich um das Studium und das Lernen über die matschigen Bewohner von Rainbow Island.

Es gibt sehr wenig Handhaltung mit Slime Rancher 2. Auf der einen Seite muss es nicht sein, da das Spiel grundsätzlich unkompliziert ist, aber auf der anderen Seite liegt das daran, dass es stolz auf die Wahl des Spielers ist. Wenn Sie einfach mehrere Schleimgehäuse mit grundlegenden Pink Slimes erstellen möchten, können Sie dies tun. Aber zur gleichen Zeit, wenn Sie die entferntesten Weiten der Insel erkunden möchten, indem Sie verschlossene Türen öffnen, indem Sie die richtigen Plorts als Schlüssel verwenden, oder indem Sie Wege öffnen, indem Sie Gordo Slimes (unglaublich große Versionen eines Schleims) überfüttern, die den Weg blockieren, bis sie knallen, können Sie dies auch tun. Man wird jedoch ein besseres Verständnis der Welt und der Schleime benötigen, wie ich bereits angedeutet habe.

Aber es sollte auch gesagt werden, dass der Mangel an Richtung und die Spielerwahl im erzählerischen Sinne ziemlich negativ ausfällt, weil es sich wirklich nicht so anfühlt, als hätte dieses Spiel eine Geschichte, über die es sich zu sprechen lohnt. Es gibt Story-Momente, einschließlich Dialoge mit anderen Charakteren, aber zum größten Teil hat es keine Schwerkraft oder macht einen Unterschied für das Gameplay. Du bist da, um Landwirtschaft zu betreiben und mit Schleimen herumzuspielen, und das war's auch schon.

Ich werde auch sagen, dass sich das Spiel im Moment ein wenig karg anfühlt, was den Inhalt betrifft, den es bietet. Ja, es ist ein EA / GP-Spiel, also gibt es keinen Grund, eine 20 + -stündige Erzählung mit Nebenquests und anderen Erkundungs- und Lebenssimulationselementen zu erwarten, aber nach nur ein paar Stunden, in denen ich meine landwirtschaftlichen Systeme rationalisiert und die Welt erkundet habe, wird es ziemlich klar, dass die Regenbogeninsel im Moment nicht so viel anderes zu bieten hat. Außerdem fühlen sich einige der Simulationssysteme von dem, was ich gesehen habe, ein wenig unausgewogen an. Ihre Gesundheit ist etwas, worüber Sie sich selten Sorgen machen müssen, während dies sowohl durch das Sprinten als auch durch die Verwendung einer anstrengenden Ausdauer des Jetpacks immer erschöpft zu sein scheint, was umso frustrierender ist, als viel zu Fuß von und zu fernen Teilen der Insel zu laufen ist.

Trotzdem ist Slime Rancher 2 ein absoluter Genuss zu spielen. Dieses Spiel ist entspannend, charmant, bezaubernd, süß und macht Spaß. Dies ist ein Titel, der Sie zum Lächeln bringen soll, und wie sein Vorgänger versäumt er es nie, so etwas zu tun. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für die Fortsetzung von Monomi Park bereithält, und vorerst werde ich auf die Regenbogeninsel zurückkehren, um weiterhin Geheimnisse zu entdecken und mit den niedlichen, blobbyartigen Kreaturen herumzuspielen, die es zu Hause nennen.