Die beiden Fast&Furious-Darsteller Michelle Rodriguez und Vin Diesel durften auf den Game Awards das neue Rennspiel von Slightly Mad Studios ankündigen: Fast & Furious Crossroads. Der Titel wird für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und soll bereits im Mai 2020 an den Start gehen. Das gezeigte Material sieht sehr explosiv aus und scheint zumindest dahingehend an die Filmvorlage anzuknüpfen.

