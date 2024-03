Sleight of Hand ist eine stilvolle okkulte Noir-Stealth-Simulation

Im Rahmen der Xbox Partner Preview -Show hat der Entwickler RiffRaff Games gerade seinen okkulten Noir-Stealth-Simulator Sleight of Hand in der Third-Person-Perspektive enthüllt. Denken Sie an Dishonored mit einem stilvollen Thema, während Sie als Charakter spielen, der einer weiblichen Version des Marvel Superhelden Gambit ähnelt. Oder zumindest ist das die Art von Stimmung, die mir der komplett CGI-Trailer beim Anschauen gegeben hat.

Laut der Pressemitteilung zum Spiel lautet die Beschreibung für das Spiel wie folgt:

"Ziehe eine Karte und teste das Glück der Auslosung als Lady Luck (gesprochen von Debi Mae West, Meryl Silverburgh aus Metal Gear Solid), einer ehemaligen Privatdetektivin, die das Okkulte anzapft, um ihren ehemaligen Zirkel zu infiltrieren. Wirke rauchbasierte Zaubersprüche mit einem verfluchten Kartendeck, die von Verdunstung bis hin zur Verflechtung des Schicksals von Gegnern mit Verhexungen reichen. Schalte okkulte Fähigkeiten frei, um das Deck für jedes komplexe Szenario anzupassen, geheime Pfade zu entdecken und Lady Lucks ehemalige Feinde zu verhören."

Uns wurde auch gesagt, dass das Spiel Erkundungselemente haben wird, die es dem Spieler ermöglichen, Passwörter aufzudecken, um über Flüsterkneipen auf geheime Wege zuzugreifen. Es gibt auch zufällige Elemente aufgrund der Kartenmechanik, was bedeutet, dass die Spieler das perfekte Kartendeck zusammenstellen müssen, um jede Mission zu bewältigen, was zweifellos im Laufe des Spiels einfacher wird, da alles in einer Vielzahl von "hochgradig wiederspielbaren Levels" spielt.

So oder so, wir werden hoffentlich bald mehr über Sleight of Hand erfahren, wenn das Spiel irgendwann im nächsten Jahr für PC und Xbox Series X/S-Konsolen erscheinen wird, als Day-One-Launch auch auf Game Pass. Seht euch den Ankündigungstrailer unten an.