Sleeping Dogs Film ist wieder da: Simu Liu spielt Wei Shen

Kürzlich hörten wir die traurige, aber zugegebenermaßen erwartete Nachricht, dass Donnie Yens Sleeping Dogs Film nicht mehr schlief und einfach tot war. Das hat die Fans traurig gemacht, darunter auch Marvel-Star Simu Liu, der den Film nicht für immer sterben lassen will.

Zuvor äußerte Liu über die sozialen Medien seinen Wunsch, einen Sleeping Dogs Film zu machen, aber jetzt scheint es laut IGN einige große Schritte gemacht worden zu sein, um den Film Wirklichkeit werden zu lassen. Eine Quelle, die dem Projekt offenbar nahe steht, sagte IGN, dass sich der Film in der Entwicklung befindet.

Es wird erwartet, dass Liu die Hauptrolle von Wei Shen spielen wird. Liu, der seine Action-Fähigkeiten in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings unter Beweis gestellt hat, könnte sicherlich die richtige Wahl für den Undercover-Cop sein. Wir sind wahrscheinlich noch eine Weile von der Veröffentlichung des Films entfernt, aber wir lassen diese Sleeping Dogs vorerst nicht liegen.