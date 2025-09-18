Sleepaway Camp kehrt zurück: Kenan Thompson als Produzent, ursprünglicher Regisseur wieder am Ruder

Einer der kultigsten Horrorfilme der 1980er Jahre steht aus dem Grab auf. Deadline berichtet, dass Saturday Night Live-Star Kenan Thompson zusammen mit seinem Produktionspartner Johnny Ryan ein neues Sleepaway Camp-Remake anführt.

Sicher, das Wort "Remake" könnte einige Fans misstrauisch machen. Doch dieses Mal hat das Projekt eine beruhigende Wendung: Robert Hiltzik – der Autor und Regisseur des Originalfilms – wird erneut sowohl das Drehbuch als auch den Regiestuhl übernehmen. Hiltzik sagt, er habe im Laufe der Jahre unzählige Angebote eingeholt, aber bewusst auf das gewartet, was er "den richtigen Deal" nennt, einen, der ihm die kreative Kontrolle behält.

"Ich bin sowohl begeistert als auch demütig, mit AFA an dem neu gestalteten Sleepaway Camp zu arbeiten. Obwohl ich von mehreren Firmen wegen des Remakes angesprochen wurde, hat nur AFA meine Vision geteilt und freut sich, dass ich den Film inszeniere, um so die Integrität des Originalfilms für die Fans zu bewahren und Sleepaway Camp einer ganz neuen Generation vorzustellen. Bereiten Sie sich auf ein neues Mitglied der Sleepaway Camp-Familie vor", sagte Hiltzik gegenüber Deadline.

Der Kulthit von 1983 machte Felissa Rose zu einer Horror-Ikone und folgt der schüchternen Teenagerin Angela, die nach Camp Arawak geschickt wird – ein Sommerurlaub, der sich schnell in einen blutgetränkten Albtraum verwandelt. Besetzungs- und Veröffentlichungstermine für das Remake wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Horrorfans hoffen bereits auf eine brutale, blutgetränkte Hommage an einen der beliebtesten Slasher der 80er Jahre.

Erinnerst du dich an Sleepaway Camp und freust du dich auf seine Rückkehr?