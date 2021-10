Sledgehammer Guildford unterstützt Activision bei der Call-of-Duty-Marke

HQ

Eines der vielen Entwicklerstudios hinter dem kommenden Call of Duty: Vanguard expandiert nach Großbritannien. Sledgehammer Guildford soll in Zukunft zusammen mit den Sledgehammer-Büros in Melbourne und Toronto operieren, um die saisonale Live-Service-Struktur des Weltkriegs-Shooters mindestens ein Jahr lang aufrechtzuerhalten. Ob die Briten neben Call of Duty noch ein anderes Projekt begleiten werden, ist unklar. Stellenausschreibungen im Bereich Kunst, Design, Technik, Animation, UI & UX, Produktion, Audio und Management sind offen.