Sledgehammer für Call of Duty 2021 verantwortlich

Infinity Ward war das Hauptstudio von Call of Duty: Modern Warfare und Raven Software hat sich mit Treyarch zusammengetan, um Call of Duty: Black Ops Cold War auszuliefern. Es war deshalb nicht unbedingt unerwartet, als Gerüchte Sledgehammer mit dem diesjährigen Call of Duty in Verbindung brachten. Die Bestätigung dieser Berichte folgte gestern Abend durch den Publisher Activision.

Sledgehammer Games hat zuvor die Leitung von Call of Duty: Advanced Warfare und Call of Duty: WWII übernommen und sie werden Ende des Jahres eine weitere Installation ausliefern. Activision-President Rob Kostich bestätigt in einem Investorengespräch, dass dieses noch namenlose Spiel für die aktuellen Konsolen sowie für PC entwickelt wird, dass neben Mehrspielermodi eine Kampagne erarbeitet werde und dass das alles in irgendeiner Weise in Call of Duty: Warzone integriert werden wird. Die Zeit wird zeigen, ob wir wieder bis August auf eine vollständige Enthüllung warten müssen.

Quelle: Charlie Intel.