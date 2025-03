Sledders bietet ab heute Schneemobilrennen für PC und Konsolen

Es ist immer noch Winter und in weiten Teilen Nordeuropas gibt es viel Schnee, und der Frühling ist eine äußerst beliebte Jahreszeit zum Schneemobilfahren. Natürlich ist es ein guter Zeitpunkt, um ein Schneemobilspiel zu veröffentlichen, was auf dem Markt nicht gerade reichlich vorhanden ist.

Das finnische Studio Hanki Games hat sein Sledders als Early Access-Titel über Steam vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht, gibt nun aber bekannt, dass es heute endlich Zeit für eine offizielle Premiere ist - wo es auch sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht wird. Das Studio selbst schreibt:

"Shredde deinen Schlitten in Open-World-Hinterländern. Sledders ist ein realistischer, physikbasierter Schneemobilsimulator. Manövriere das große, offene Gelände, pflüge dich durch tonnenweise frischen Schnee, bezwinge die Berge und erreiche den Gipfel schneller als deine Freunde!"

Uns wird eine große und abwechslungsreiche Spielwelt versprochen, und die Entwickler schreiben bereits, dass es in Zukunft weitere Inhalte geben wird:

"Das Spiel bietet eine große Karte, die du erkunden und auf der du herumspielen kannst. Es gibt steile Hügel, Berge, viele Bäume und offene Flächen, die darauf warten, von dir befahren zu werden (ja, es gibt viele Sprünge und auch Wasser...)! Es wird ewig dauern, bis du von einer Ecke in die andere fährst, so groß ist die Karte bereits. Und wer weiß, was die Zukunft bringt, unsere Pläne beinhalten größere, bessere und viele weitere Karten, die kommen werden (wir hören euch Dit-Banger, Snow Crosser, Trickster, Trail-Fahrer und alle!). "

Wenn Sie in wärmeren Klimazonen leben und sich ein wenig abkühlen möchten, kann ein Spiel wie dieses vielleicht als kühler Ersatz an einem wirklich heißen Tag dienen?