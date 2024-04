Slay the Spire 2 angekündigt, Start im Early Access im Jahr 2025

Wenn es um Deckbuilder und Roguelikes im Allgemeinen geht, fallen einem nur wenige schneller ein als Slay the Spire. Beim jüngsten Showcase der Triple-i-Initiative erhielten wir viele Neuigkeiten über unsere liebsten stilvollen Roguelikes, Indie-Hits und mehr, aber Slay the Spire 2 stach leicht als eine der größten Enthüllungen hervor.

Wir wissen noch nicht viel über das Spiel, abgesehen davon, dass es sich wieder um den Turm drehen wird, und wir werden wahrscheinlich viel vom Gleichen erleben, wenn es um Gameplay, Grafik und all den Jazz geht. Wenn man bedenkt, dass Slay the Spire bei seiner Veröffentlichung so viele beeindruckt hat, spricht nichts dagegen, das, was bereits großartig war, aufzupeppen.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Slay the Spire 2 geht 2025 in den Early Access auf dem PC.