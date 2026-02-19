Slate wird im Juni den tatsächlichen Preis ihres modularen EV-Trucks bekannt geben

HQ

Wir haben schon mehrfach über Slate geschrieben, einfach wegen der innovativen Idee hinter dem kommenden modularen Truck des Unternehmens. Zur Auffrischung: Die Idee ist, einen sehr einfachen EV-Truck ohne Infotainment, ohne Selbstparken, Fahren und andere Luxusgüter zu verkaufen, um einen Preis von etwa 25.000 Dollar zu erreichen.

Die Idee ist dann, dass Sie die gewünschten Upgrades auswählen können, etwa ob Sie ein geschlossenes oder offenes Bett möchten, Infotainment, größere Lautsprechersysteme und vieles, vieles mehr. Auch Schiefer-Lkw sind dafür gemacht, im Laufe der Zeit aufgerüstet zu werden.

Aber es gibt immer noch das Rätsel um die tatsächliche Preisgestaltung, besonders nachdem die bundesstaatliche Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge verschwunden ist. In einer aktualisierten Nachricht auf Instagram gab das Unternehmen jedoch bekannt, dass dieser Preis im Juni bekannt gegeben wird, und es wird weiterhin erwartet, dass er "Mitte zwanzig" liegen wird.

Den ersten Pitch können Sie unten sehen.