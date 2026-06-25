Slate hat endlich die Preise für ihren Truck und SUV bestätigt

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Und jetzt wissen wir es endlich, und Slate hat sein ursprüngliches Versprechen gehalten. Dank einer ausführlichen Pressemitteilung wurden die tatsächlichen Preise sowohl für den Slate Truck als auch für den Slate SUV bekannt gegeben.

Während der Basis-Slate Truck bei 24.590 $ (€21.000) startet, kostet das SUV-Umbaukit 29.999 $ – etwas mehr als erwartet. Das gesamte Konzept von Slate ist Modularität, was bedeutet, dass Sie Ihr Auto mit vielen zusätzlichen Funktionen und Extras ausstatten können, was dazu führt, dass das Auto auf etwa 40.000 $ (etwa 34.000 €) gesteigert wird, obwohl das immer noch deutlich günstiger ist als viele derzeit erhältliche Elektro-SUVs.

Der SUV-Umbau selbst fügt eine Heckkabine, zusätzliche Sitze und ein Dach hinzu, wodurch der kompakte Pickup effektiv zu einem familienfreundlichen SUV wird. Laut Slate ist der Prozess so unkompliziert gestaltet, dass Eigentümer einen Großteil der Installation selbst durchführen oder sie von zugelassenen Partnern durchführen lassen können.

Wie bei der Ausrüstung variiert auch die Reichweite je nach Batteriewahl. Die Standardversion soll etwa 386 km liefern, während ein größeres Batteriepaket diese Leistungszahl auf etwa 621 km erhöht. Die Kraft stammt von einem einzigen hinten montierten Elektromotor, der 201 PS leistet und eine Geschwindigkeit von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in etwa 8 Sekunden ermöglicht.

Das Konzept ist sehr einzigartig, aber es scheint, dass der Slate vorerst nur in den USA erhältlich sein wird. Die ersten Lieferungen werden im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen.