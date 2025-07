Slasher Trash: Die ultimative Doku für Slasher-Fanatiker

HQ

Für diejenigen von uns, die in den 80er und 90er Jahren mit den verbotenen VHS-Covern in der örtlichen Videothek aufgewachsen sind, ist Slasher Trash die ultimative Hommage an das Genre, das wir lieben, Slasher. Aber nicht irgendwelche Slasher. Wir sprechen hier von den billigsten, schmierigsten und berüchtigtsten Produktionen, von denen, die von ihrer herrlich grellen Box-Kunst lebten und starben, während die eigentlichen Filme oft gingen... Da bleibt zu wünschen übrig.

Mit Interviews mit Regisseuren, SFX-Legenden, B-Movie-Schauspielern und Horror-Experten ist Slasher Trash ein schamloser, nostalgischer Liebesbrief an ein blutgetränktes Genre. Dahinter steckt ein leidenschaftliches Team von Fans und Filmemachern, das sich auf seltenes Archivmaterial, Behind-the-Scenes-Clips und jede Menge Charme der VHS-Ära stützt.

In Anlehnung an In Search of Darkness, The Last Action Heroes und TerrorBytes ist dieser Dokumentarfilm ein Muss für jeden echten Horror-Nerd. Slasher Trash befindet sich derzeit in der Postproduktion und kann bereits vorbestellt werden, mit Vergünstigungen wie Blu-rays, T-Shirts, Postern und mehr für frühe Unterstützer.

Schau dir den Trailer unten an und unterstütze das Projekt HIER.