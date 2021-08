Slap Them All: Ende November rücken Asterix & Obelix in ihr neues Videospielabenteuer aus

HQ

Spieler auf Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 und PC werden Asterix & Obelix: Slap Them All am 25. November spielen können. Das Action-Abenteuer wird dank Abwärtskompatibilität auch auf den neueren Konsolensystemen verfügbar sein, eine native Unterstützung dieser Plattformen liegt allerdings nicht vor. Über das Spiel selbst wissen wir nach wie vor nicht viel, doch Microids hebt in ihrer Pressemitteilung selbstbewusst die "einfache Struktur" dieses (ausschließlich lokal) erlebbaren, kooperativ Beat 'em Ups hervor. Ihr werdet euch auch allein durch Römer, Wildschweine, Ureinwohner und Piraten prügeln können, aber mit einer Kumpeline oder einem Freund macht es sicher etwas mehr Spaß.