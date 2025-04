Skyverse wurde in Everwind umbenannt und bestätigt seine Ankunft auf Konsolen

Enjoy Studio und Bohemia Interactive haben ihr Schweigen über Skyverse gebrochen, um einige große Neuigkeiten mitzuteilen. Der erste und vielleicht wichtigste ist, dass Skyverse nach einem kleinen Markenstreit jetzt als Everwind bekannt ist.

"Vor einigen Wochen wurde unsere Markenanmeldung angefochten. Obwohl das rechtliche Problem in einem langwierigen Gerichtsverfahren hätte gelöst werden können, haben wir uns entschieden, es nicht weiterzuverfolgen, da es die Veröffentlichung des Spiels für die Spieler erheblich verzögern würde. Angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung gut voranschreitet und wir den Spielern so schnell wie möglich Everwind zur Verfügung stellen wollen, haben wir uns entschieden, mit einem neuen Namen fortzufahren", sagte Michał Baraniak, CEO von Enjoy Studio S.A. "Wir glauben auch, dass der neue Name die Welt und unsere Vision viel besser repräsentiert und es uns ermöglicht, uns voll und ganz darauf zu konzentrieren, das bestmögliche Erlebnis für unsere Community zu schaffen."

Everwind, wie es jetzt genannt wird, ist ein Open-World-Abenteuerspiel mit einfacher Minecraft-ähnlicher Grafik, in dem wir eine riesige Fantasiewelt voller Geheimnisse und Gefahren gleichermaßen erkunden. Das Projekt schreitet nur langsam voran, da das Team weiter an seiner visuellen und kreativen Ausrichtung arbeitet.

Zusätzlich zu dieser Datumsänderung hat Enjoy Studio einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt. Und ihr könnt euch auch unser Interview mit dem Studio auf der letzten Gamescom ansehen, das ihr auch unten sehen könnt.

HQ