Skyrims leitender Designer spricht über das Kanon-Ende vor The Elder Scrolls VI

Skyrim hatte vielleicht eine ziemlich lineare Hauptquest, da man die Drachenapokalypse besiegt hat, bevor sie wirklich beginnen kann, aber es gibt noch viele andere große Entscheidungen, die der Spieler bezüglich des Landes der Nords und der weiteren Gebiete treffen muss. Bruce Nesmith, leitender Designer von The Elder Scrolls V: Skyrim und Bethesda-Veteran, ist vielleicht nicht mehr im Unternehmen, könnte aber etwas Licht darauf werfen, wie sich einige dieser großen Entscheidungen entwickelt haben.

In einem ausführlichen Interview mit PressBoxPR wurde Nesmith gefragt, ob wir vor dem Start von The Elder Scrolls VI ein kanonisiertes Ende für The Elder Scrolls V sehen werden. "Ich weiß es nicht, aber wenn ich raten müsste – und das hier nur ein Swag ist – würde ich sagen, sie lassen es undefiniert oder lassen es, da keine Seite wirklich gewonnen hat." sagte Nesmith und bezog sich dabei auf die Skyrim-Bürgerkriegs-Questreihe.

"Für bestimmte Handlungsebenen möchte man die Dinge wieder so zurücksetzen, wie sie waren, damit man keine weitreichenden Änderungen vornimmt", erklärte er. "Nun, die großen großen Geschichten, die sollen die grundlegenden Veränderungen bewirken. Das ist das Coole und Aufregende, dass die Welt dynamisch ist. Aber wenn ich eine Diebesgilde-Storyline mache, möchte ich meistens meine Spielsachen wegräumen. Ich möchte sicherstellen, dass der nächste, der eine Diebesgilden-Storyline machen muss, nicht durch das, was ich getan habe, stark eingeschränkt oder eingeschränkt ist."

"Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, entweder sollte man sich nicht mit dem Geschehen im Bürgerkrieg auseinandersetzen oder es belassen und sagen, es gab einen Bürgerkrieg, aber es kam nicht wirklich zu einem vollständigen Abschluss oder einer Art Entspannung, aber das ist nur meine Vermutung", schloss er.

Auch wenn oft Hunderte von Jahren zwischen den Teilen der Elder Scrolls-Spiele vergangen sind (zumindest in der Lore, da wir derzeit nur Jahrzehnte auf neue Teile warten), scheint der Bürgerkrieg in Skyrim ein zu großes Ereignis zu sein, um eine angemessene Antwort darauf zu geben. Natürlich hat Nesmith schon lange nicht mehr bei Bethesda gearbeitet und kennt daher nichts von den neuesten Entwicklungen im Studio, aber es scheint wahrscheinlich, dass dies unser "kanonisches" Ende für Skyrim sein könnte.