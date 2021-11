Skyrim-Brettspiel erreicht Crowdfunding-Ziel von 120.000 Euro in unter 30 Minuten

HQ

Am 11. November erscheint The Elder Scrolls V: Skyrim zum dritten Mal. Die Anniversary-Edition erweitert den Rollenspielklassiker mit zusätzlichen Inhalten, die anlässlich des zehnten Geburtstags bereitgestellt werden. Der alte Schinken ist aber zum Glück nicht das einzige Skyrim-Produkt, das demnächst auf den Markt kommt.

Der Hersteller Mophidius Entertainment hat vorhin die Crowdfunding-Kampagne eines Brettspiels mit dem Namen "The Elder Scrolls V: Skyrim The Adventure Game" gestartet und die geht gerade ziemlich durch die Decke. Das Koop-Abenteuer für bis zu vier Spieler kostet satte 260 Euro, doch das hat die vielen Fans nicht davon abgehalten, den Entwicklern ihre vollgepackten Goldbeutel entgegenzustrecken. Das Finanzierungsziel von umgerechnet ca. 120.000 Euro wurde in 28 Minuten erreicht hat. Das Geld, das in den nächsten 32 Tagen zusammenkommt, fließt in weitere Belohnungen und Erweiterungen.