Skyrim-Veteran sagt, dass es für Elder Scrolls VI fast unmöglich sein wird, die Erwartungen zu erfüllen

Abwesenheit lässt das Herz liebgewinnen, oder was auch immer man sagt. Das gilt vor allem für Spiele, wo große Franchises wie Grand Theft Auto und The Elder Scrolls mehr als ein Jahrzehnt ohne neuen Eintrag ausgekommen sind.

The Elder Scrolls VI hat aufgrund der Erwartungen der Fans eine große Last auf seinen Schultern, und in einem Interview mit Kiwi Talkz sagte Bethesda-Veteran und Skyrim-Designer Bruce Nesmith, dass es für das Spiel "fast unmöglich" sein würde, die Erwartungen zu erfüllen.

"Die Erwartung der Fans, die Elder Scrolls 6 kaufen wollen, wird fast unmöglich zu erfüllen sein", sagte er. "Marketingabteilungen stecken einfach den Kopf in die Hände und weinen darüber."

Wenn das Spiel nicht perfekt ist, glaubt Nesmith, wird es als Misserfolg gewertet werden. Das sind große Fußstapfen, aber wenn man mehr als zehn Jahre braucht, um ein Spiel zu entwickeln, wird sich diese Art von Druck aufbauen. Die Leute können schließlich nur eine begrenzte Anzahl weiterer Skyrim-Neuveröffentlichungen vertragen, und nach der lauwarmen Aufnahme von Starfield hoffen die Spieler, dass Bethesda das Boot aus seiner regulären Formel herausschieben kann.