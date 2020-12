Skyrim und weitere Yakuza-Ports bereichern Xbox Game Pass

Fans zeigen aufwendige Mod The Elder Scrolls: Skyblivion im hübschen Trailer

am 17. August 2019 um 10:40 NEWS. Von Stefan Briesenick

Nach mehreren Jahren harter Arbeit präsentieren die Ersteller einer Skyrim-Mod ihr Projekt "The Elder Scrolls: Skyblivion" in einem eigenen Trailer. Die Welt von The...