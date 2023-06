Skyrim hat sich inzwischen mehr als 60 Millionen Mal verkauft

HQ

The Elder Scrolls V: Skyrim wird diesen Herbst tatsächlich 12 Jahre alt, aber im Gegensatz zu den meisten Klassikern ist dieser nie wirklich aus der Mode gekommen. Stattdessen hat sich Skyrim bis heute kommerziell gut entwickelt (dank neuer Versionen wie einer Switch-Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition und The Elder Scrolls V: Skyrim VR - und einer sehr aktiven Community).

Einen schönen Beweis dafür lieferte der Bethesda-Veteran und Regisseur Todd Howard kürzlich in einem Interview mit IGN, in dem er sagte, dass Skyrim jetzt 60 Millionen verkaufte Spiele überschritten hat:

"Wir sitzen hier, es ist 12 Jahre nach Skyrim. Wir haben es mit einem Spiel zu tun, das sich über 60 Millionen Mal verkauft hat, und all diese Leute spielen es, sie spielen es immer noch. Wir haben also gelernt, dass wir von Anfang an ein Spiel einbauen müssen, das dieses langfristige Spiel hat."

Bethesda hat bestätigt, dass sie einen sechsten Teil der The Elder Scrolls-Franchise entwickeln, aber es wird nicht erwartet, dass er für lange Zeit veröffentlicht wird. Stattdessen bekommen wir im September mit der Veröffentlichung von Starfield ihre erste neue IP seit über 25 Jahren.