Skyrim-Designer sagt, dass offene Welten heutzutage "fast ein Klischee" sind

Auch wenn wir uns dem fünfzehnten Jahr nach der Veröffentlichung von Skyrim nähern, ist das fünfte Elder Scrolls-Spiel nach wie vor unglaublich beliebt. Jemand, der von der Persistenz von The Elder Scrolls V: Skyrim in der heutigen Spielelandschaft "ewig schockiert" ist, ist Bruce Nesmith, Lead Designer des gefeierten RPGs.

"Eigentlich hätte ein Jahr später ein anderes Spiel es in den Schatten stellen sollen. Und dann zwei Jahre später, drei Jahre später, fünf, zehn. Es ist wie: 'Was zum Teufel ist hier los?' ", sagte Nesmith kürzlich in einem Podcast gegenüber FRVR. "Todd [Howard] ging sogar zu diesen Treffen und zeigte uns Informationen, von denen ich Ihnen keine Details geben kann, darüber, wie viele Leute es spielen. Es ist wie: 'Du musst mich?' Ernsthaft, auch zehn Jahre später."

Vieles von dem, was Nesmith glaubt, um Skyrim heute am Leben zu erhalten, liegt in seiner offenen Welt. "Wir haben nichts außer Kraft gesetzt. Wir haben nicht versucht, die Erfahrung zu managen", sagte er. "Wir haben es zu deiner Erfahrung gemacht, es war eine spielergesteuerte Erfahrung. Und das haben sehr, sehr wenige Spiele gemeistert, denn Open World ist mittlerweile fast schon ein Klischee-Statement. "Oh ja, wir haben eine offene Welt." "

Skyrim hat auch einen gewissen Charme, der über die offene Welt hinausgeht. Es ist nicht perfekt, aber es leistet großartige Arbeit, wenn es darum geht, Sie glauben zu lassen, dass Ihre Erfahrung einzigartig ist, wie Nesmith sagt. Wir hoffen, dass wir das gleiche Gefühl haben können, wenn The Elder Scrolls VI endlich veröffentlicht wird.