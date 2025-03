Skype wird im Mai abgeschaltet

HQ

Microsoft kaufte die Videoanruf-Software Skype im Jahr 2011 für 8,5 Milliarden US-Dollar, was für ein Technologieunternehmen zu dieser Zeit eine ziemlich beträchtliche Summe war. Diese Akquisition hat sich als fruchtbar erwiesen und zur Unterstützung und zum Wachstum von Microsoft Teams geführt, etwas, das Skype langsam aufgefressen hat und zu einem Grundnahrungsmittel für Produktivität geworden ist, insbesondere während der Covid-19-Pandemie. Diese Dominanz hat nun ihre letzte Phase erreicht, da Microsoft bekannt gegeben hat, dass Skype im Mai 2025 abgeschaltet wird.

Diese Entscheidung führt dazu, dass Skype-Benutzer auf Microsoft Teams übertragen werden, wo sie alle ihre Kontakte und Chats mit einer schnellen Aktion an den Dienst übertragen können. In dem Ankündigungs-Blogbeitrag wird uns mitgeteilt, dass "Benutzer mit Teams Zugriff auf viele der gleichen Kernfunktionen haben, die sie in Skype verwenden, z. B. Einzelanrufe und Gruppenanrufe, Messaging und Dateifreigabe. Darüber hinaus bietet Teams erweiterte Funktionen wie das Hosten von Besprechungen, das Verwalten von Kalendern und das Erstellen und Beitreten von Communities kostenlos."

Die Gründe, warum Skype abgeschaltet wird, sind Teil der Rationalisierungsbemühungen, die darauf abzielen, die Kommunikations- und Kollaborationsinitiativen von Microsoft noch klarer zu machen. Skype bleibt bis zum 5. Mai aktiv und kann sogar wie gewohnt genutzt werden, aber nach diesem Datum ist der Dienst nicht mehr zugänglich, was bedeutet, dass Sie zu Teams oder sogar zu einem konkurrierenden Dienst wie Zoom oder Discord wechseln müssen, um Ihre Videoanrufanforderungen zu erfüllen.

Jeff Teper, President of Collaborative Apps and Platforms bei Microsoft, erklärte zu diesem Thema: "Wir verstehen auch, dass Veränderungen eine Herausforderung sein können, und möchten, dass Sie wissen, dass wir hier sind, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Wir freuen uns über die neuen Möglichkeiten, die Teams mit sich bringt, und setzen uns dafür ein, Ihnen dabei zu helfen, auf neue und sinnvolle Weise in Verbindung zu bleiben."

