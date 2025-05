Skype ist offiziell tot

HQ

Nach 22 Jahren, in denen wir entfernten Freunden, Familienmitgliedern und mehr näher gekommen sind, wurde Skype offiziell geschlossen. Die Entscheidung, Skype zu beenden, wurde Anfang des Jahres bekannt gegeben, und jetzt ist der Kommunikationsdienst für immer verschwunden.

Wenn Sie jetzt auf die Skype-Website gehen, werden Sie mit einer Meldung begrüßt, die besagt, dass der Dienst tatsächlich nicht mehr verfügbar ist und dass Sie sich bei Teams anmelden müssen, wenn Sie eine Microsoft-Kommunikationsmethode wünschen. Sie können alle Ihre Kontakte und Details ganz einfach austauschen, wenn Sie Ihre Kontoeinstellungen von Skype behalten möchten.

Während TeamSpeak und Discord den Spielern in den 2010er Jahren Alternativen zu Skype boten, fühlte es sich so an, als ob der eigentliche Todesstoß für den Dienst in der Pandemie kam, als es trotz der gleichen Funktionen wie Zoom, Teams und mehr so schien, als ob jeder Skype ignorierte, nachdem es jahrzehntelang an unserer Seite gewesen war.

Bei so vielen Wettbewerbern, sowohl für Gamer als auch für diejenigen, die Video- und Sprachanrufe für die Arbeit nutzen, schien es so, als ob Skype Schwierigkeiten hatte, sich über Wasser zu halten. Sein Alleinstellungsmerkmal war nicht mehr so einzigartig, und obwohl es weiterging, lagen seine besten Jahre weit hinter ihm, als wir die 2020er Jahre erreichten.

