Skyler Gisondo stößt als einer von Shreks Söhnen in die Besetzung von Shrek 5

Es wurde vor langer Zeit enthüllt, dass Zendaya als Tochter von Shrek und Fiona, bekannt als Felicia, zur Besetzung von Shrek 5 stoßen würde. Aber jeder, der ihre Shrek-Lore kennt, weiß, dass Shrek und Fiona tatsächlich drei Kinder hatten, wobei Fergus und Farkle die anderen beiden Kinder sind.

Da der kommende Animationsfilm eine erwachsenere, jugendliche Version von Felicia zeigen wird, sollten wir etwas Ähnliches von Fergus und Farkle erwarten, oder sind diese beiden schon weit, weit weg... Es stellt sich heraus, dass wir es tun sollten.

Laut The Hollywood Reporter wird bekannt, dass Skyler Gisondo (kürzlich bekannt als Jimmy Olsen im DC-Universum) und Saturday Night Live s Marcello Hernandez als Farkle bzw. Fergus zur Besetzung stoßen.

Wir wissen nicht mehr über die verstärkte und erweiterte Besetzung, aber es wird angenommen, dass es am Ende eine starke A-List-Besetzung geben wird, die Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy und Zendaya unterstützt.