Skylanders Crash Bandicoot Studio erlebt massive Entlassungen, Büroschließung

Tut mir leid, wenn Sie in absehbarer Zeit auf ein weiteres Crash Bandicoot-, Spyro- oder Skylanders-Spiel gehofft haben, denn es scheint, dass der Entwickler hinter diesen Titeln, Toys for Bob, ausgeweidet wurde. Ein neuer Bericht des SF Chronicle besagt, dass Toys for Bob rund 80 Menschen verloren hat.

Andere Studios im Besitz von Activision Blizzard haben ebenfalls einige Leute verloren, aber Toys for Bob macht hier Schlagzeilen, da der Bericht darauf hindeutet, dass das Studio vollständig geschlossen wurde. Glücklicherweise wird Toys for Bob nicht für immer geschlossen, aber es verliert seine physischen Büroräume.

Wieder einmal hassen wir es, über Entlassungen in der Branche berichten zu müssen, aber es scheint, dass sie nur ein Trend sind, der zumindest vorerst anhalten wird. Hoffentlich können diejenigen, die bei Toys for Bob entlassen wurden, bald ein neues Zuhause anderswo finden.