Skyforge feiert fünf Jahre mit kostenlosen Inhalten

Allods Teams MMORPG Skyforge wird fünf Jahre alt, was die Entwickler und der Publisher My.com mit einer kostenlosen "Erweiterung" (sie nennen es in der Pressemitteilung so, es ist aber lediglich ein möglicherweise größeres Content-Update) feiern. Spieler erhalten in diesem Zuge neue Kostüme, einen frischen "Invasion-Pass", weitere Waffen, Areale und Herausforderungen. Am spannendsten dürfte die göttliche Form Wakan sein, mit der weitere Klassenfähigkeiten verfügbar werden. Außerdem wurde im neuen Video die Invasion der Phytonides vorgestellt, die wir mit aller Macht abwehren müssen. Wer sich nach einer größeren Herausforderung sehnt, der darf sein Spielerlebnis mit dem sogenannten Flüchen anspruchsvoller machen. Auf diese Weise wird unsere göttliche Form eingeschränkt oder der erlittene Schaden erhöht. Das Jubiläums-Update steht kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One bereit.

