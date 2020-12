Skyforge ab Februar für Nintendo Switch erhältlich

Das Free-to-Play-MMO Skyforge soll am 4.2.2021 für Nintendos Switch-Konsole erscheinen. Laut einer aktuellen Pressemeldung befindet sich die Entwicklung in der Endphase....

Allods Teams MMORPG Skyforge wird fünf Jahre alt, was die Entwickler und der Publisher My.com mit einer kostenlosen "Erweiterung" (sie nennen es in der Pressemitteilung...

Skyforge kommt zur Xbox One

am 24. Oktober 2017 um 17:39 NEWS. Von Stefan Briesenick

Allods Team und My.com haben heute Skyforge für die Xbox One angekündigt. Das Free-to-Play-MMORPG wird am 10. November auf der Microsoft-Konsole in die Early Access-Phase...